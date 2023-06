Chiuso l'Ospizio dei Frati di Pietrasanta per mancanza di fondi

A meno di due anni dall’attivazione, il punto d’accoglienza per i pellegrini della Francigena allestito all’ex convento dei Frati (nella foto) ha chiuso i battenti con grande rammarico per gli “Hospitaleros voluntarios Italia“ e gli “Amici della Via Francigena Pietrasanta“. La decisione è stata presa dalla parrocchia di San Martino in quanto le donazioni (a offera libera) non compensavano le spese per le utenze dato che le 12 ex celle dei frati erano dotate di bagno con doccia, fornetto a microonde, frigorifero e bollitore. Inoltre la parrocchia sta sostenendo anche le ingenti spese per la messa in sicurezza della chiesa: dopo l’impermeabilizzazione delle coperture lato abside e lato chiostro, entro fine mese terminerà quella lato ospedale. Tra settembre e ottobre toccherà alla facciata e alla parte esterna del loggiato.

d.m.