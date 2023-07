"Chiuso il libro nero del dissesto Ora la città può guardare al futuro"

di Tommaso

Strambi

"Io sono convinto che amministrando bene si faccia una buona politica. Mentre non è sempre vero il contrario". Giorgio Del Ghingaro è seduto nel suo ufficio in Comune. Dalle finestre aperte entra quella corrente giusta a stemperare i bollori di una settimana ben al di sopra delle temperature stagionali. Camicia azzurra inamidata, la giacca invece è appesa all’appendiabiti. L’ha tolta dopo essere rientrato dal Consiglio comunale, quello che ha appena approvato l’assestamento di bilancio 2023 e chiuso definitivamente il capitolo del dissesto e del disavanzo ereditato otto anni fa dai sindaci e dalle giunte che lo hanno preceduto. Così, quella giacca, diventa il simbolo delle piccole attenzioni "anche sulle minime spese" messe in atto in questi anni di amministrazione. Insomma, con buone pratiche (meno aria condizionata) si può governare ("risparmiando e liberando risorse per il futuro").

Perché il bilancio appena approvato è un buon risultato?

"Per almeno tre motivi e tutti positivi".

Partiamo dal primo, allora...

"Oggi (ieri per chi legge, ndr) chiudiamo un capitolo, anzi il libro del dissesto e del disavanzo di questo Comune. Dopo essere usciti dal dissesto, anche grazie al mutuo di 33 milioni di euro che il Ministero ci aveva consentito di ottenere, ora grazie alla buona amministrazione siamo riusciti a restituire, in colpo solo, 26 milioni di mutuo. Una soluzione che, grazie alle nostre risorse, ci consente di non pagare più per il futuro rate e interessi. Evitando, così, di pesare sulle future generazioni. In 8 anni siamo rientrati dal dissesto, abbiamo azzerato i debiti e abbiamo in cassa oltre 90 milioni di euro. Insomma non ci saranno debiti a gravare sui bilanci futuri della città. Credo che si tratti davvero di un segnale forte per tutti i viareggini, peraltro senza averli sottoposti a sacrifici enormi".

E il secondo motivo?

"È quello politico di un gruppo di liste civiche che sta portando a compimento il rilancio di una città senza che i partiti tradizionali interferiscano in questa che a tutti gli effetti è una rivoluzione politica e culturale in corso a Viareggio. La comunità ha capito che una classe dirigente svincolata dai partiti può fare del bene alla città nel pieno e vero interesse dei suoi abitanti. Di oggi e di domani".

Ma in sala di consiglio è accaduto anche qualcosa di più. Tofanelli di Fratelli d’Italia ha annunciato l’astensione del suo partito riconoscendo che si tratta di “operazione importante che va a liberare risorse sulla spesa corrente, interessante per il futuro di questa amministrazione e quelle successive“....

"E questo è il terzo aspetto a cui mi riferivo all’inizio. In Consiglio abbiamo assistito alle dichiarazioni di Fratelli d’Italia e abbiamo apprezzato che una forza politica, per giunta, di opposizione abbia giudicato in maniera positiva questa nostra azione di governo. Si guarda non solo ad oggi ma anche al futuro. Questa astensione ci fa molto piacere anche perché Tofanelli ha sottolineato di voler “superare la distanza politica e di non voler mettere paletti alle ruote in modo ostinato“. Un giudizio che va ben oltre la mera dichiarazione di astensione".

Come siete arrivati a questo risultato?

"Con un’attenzione particolarissima ai conti, alla spesa. Abbiamo monitorato anche i dieci centesimi e con il risanamento che ne è derivato sia del dissesto, sia con il ripianamento del disavanzo (che ammontava, ricordo, a 250 milioni di euro) ci ha consentito di avere cassa e risorse da spendere in opere di pubbliche (siamo in grado di finanziare con soldi nostri il 98% delle opere pubbliche di cui la città ha bisogno)".

Deve ringraziare qualcuno?

"Tutta la maggioranza, i consiglieri comunali, i membri delle partecipate. Senza il loro lavoro certosino e le responsabilità che, ognuno di loro, si sono assunti in questi otto anni non avremmo potuto raggiungere questo importante traguardo".

Quindi la buona politica esiste?

"Io sono convinto che amministrando bene si faccia buona politica. Mentre non è sempre vero il contrario".