Chiusi due bar sul mare Alimenti conservati male

Un balneare di Viareggio è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo tutela ambiente di Livorno per gravi violazioni sulla conservazione degli alimenti e le condizioni igienico sanitarie dei locali di lavorazione dei prodotti alimentari. E’ stato disposto il sequestro di 50 kg di prodotti alimentari e, a seguito dell’intervento di ispettori dell’Asl, anche la chiusura immediata delle attività di ristorazione e del bar. Analoga attività ispettiva è stata svolta anche a Marina di Pietrasanta, presso uno stabilimento balneare al termine della quale è stata disposta la sospensione delle attività del bar per violazione delle norme sugli alimenti.

La pineta di ponente continua a essere oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno effettuato una serie di interventi. Un marocchino di 34 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di numerosi arnesi dascasso, di un coltello a serramanico nonchè di due grammi di cocaina e uno di hashish. Poi un altro marocchino di 37 anni, anch’egli pluripregiudicato, è stato trovato in possesso di un coltello a di alcuni capi di abbigliamento rubati in un negozio a Viareggio. Entrambi sono stati denunciati a piede libero. Infine, nel corso di mirato servizio antidroga fatto nei pressi dell’Auser è stato individuato un giovane extracomunitario che alla vista dei militari è fuggito abbandonando un sacchetto in cellophane al cui interno c’erano 23 dosi di cocaina e 15 di hashish per un peso complessivo di 50 grammi.

I controlli hanno riguardato anche altre zone. I Carabinieri della Stazione di Torre del Lago hanno rintracciato un cittadino italiano di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, residente in provincia di Benevento, che è stato arrestato in esecuzione a provvedimento di carcerazione emesso dall’Autorità giudiziaria sannita per i reati di maltramenti in famiglia ed estorsione ai danni della ex convivente. Le attività di monitoraggio espletate nei luoghi di aggregazione hanno consentito ai militari della Stazione Carabinieri di Pietrasanta di denunciare un giovane pietrasantino, trovato in possesso di un coltello a serramanico e di circa due grammi di hashish.

Inoltre un italiano di 67 anni, plurpregiudicato, residente a Massa, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Lido di Camaiore poiché ritenuto il presunto autore del furto di borse e del loro contenuto, per un valore complessivo di circa 5.000 euro, commesso ai danni di alcuni avventori all’interno di almeno due esercizi commerciali. Infine è stato proposto il foglio di via obbligatorio a quattro slavi, residenti a Verona, pluripregiudicati per furti e truffe.