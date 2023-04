Chiude la Variante Aurelia E il traffico impazzisce

Maxi ingorgo ieri mattina sull’Aurelia, attraverso la città, per la chisura improvvisa della Variante Aurelia dopo le 8.30 a causa di un incidente in cui un uomo è rimasto ferito. Un Tir ha tamponato il camion che aveva davanti, e questo a sua volta ha tamponato una Fiat Panda. Per i soccorsi e la rimozione dei mezzi i vigili urbani hanno chiuso il transito della Variante dall’uscita di Bicchio, quella da cui inizia l’asse di penetrazione.

L’incidente ha solo aggravato una situazione del traffico già pesante di per sé. Dalla Bufalina all’uscita di Torre del Lago, già da mesi, la Variante scorre a una sola corsia per senso di marcia con una chicane che rallenta molto il traffico per i lavori di costruzione del nuovo ponte. E al Varignano, quasi subito dopo il passaggio a livello che è già, a cose normali, causa di ingorgo, la circolazione sull’Aurelia è a senso alternato col semaforo per il cantiere delle fogne di Gaia. Cantiere che, dopo il ritrovamento di bombe della seconda guerra mondiale, rimarrà aperto e inattivo per un po’. Inoltre sul lato nord della Variante sono in corso lavori di riasfaltatura. La chiusura della Variante ha riversato cetinaia di veicoli, anche pesanti, sull’uscita obbligatoria dell’asse di penetrazione, obbligabdoli ad attraversare la città fino al copnfine con Lido di Camaiore sulla viabilità urbana. Un disastro, visto che in poche centinaia di metri in quel punto alla rotonda della vecchia Aurelia ci sono già diversi intoppi che rallentano la circolazione.

Molti conducenti che conoscono la città, invece di entrare al Varignano, hanno proseguito sull’asse di penetrazione per passare a sud della ferrovia. E così in poco tempo si sono create code anche sul cavalcaferrovia e tra la Darsena e il Campo d’aviazione.