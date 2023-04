Chiosco nel mirino dei ladri, tre furti in tre notti

Viareggio, 22 aprile 2023 – In tre giorni la “Boutique del cocomero“, affacciata sulla via Vespucci, alla porta della Pineta di Ponente, ha subito tre furti. Tre colpi a raffica: uno dietro l’altro. Senza nemmeno il tempo per rifiatare. E Francesca Poliziani , per tutti “la Checca“, ora ha finito le parole: "Che cosa posso dire?". Difficile trovare una risposta. Le parole giuste. Quelle che escono suonano di circostanza: "Coraggio, e speriamo che stanotte vada tutto bene".

Mentre ci racconta dell’ultima incursione subita è alle prese con il fabbro, perché la porta del chiosco nel tentativo di essere forzata dai ladri si è inceppata. E ora non si apre più. "Nelle due notti precedenti si sono “limitati“, diciamo così“, a sollevare le avvolgibili del bancone. E da lì hanno arraffato prima il cassetto degli spiccioli. E il giorno seguente, non trovando più il cassetto, che nel frattempo avevo tolto, hanno portato via una cassa con quattro bottiglie di grappa che era a portata di mano".

Ieri i malviventi hanno alzato ancora il tiro: "E hanno provato ad entrare nel locale sfondando le due porte, che hanno retto – prosegue Francesca –. Sono comunque riusciti a portare via 200, forse 300 euro di alcolici. Ma ho paura che non si fermino, e che continuino ad insistere fin quando non riusciranno ad entrare". Le forze dell’ordine ieri mattina hanno fatto un sopralluogo, alla ricerca di impronte digitali che però chi ha agito non ha lasciato.

Quello della “Boutique del cocomero“ è forse il caso più eclatante degli ultimi giorni, ma non è l’unico. Il caffè del Laghetto dei cigni ha subito tre furti nel giro di due mesi, quasi tutti i locali e le attività del parco si trovano a fare i conti con episodi analoghi. Lo stesso fabbro intervenuto ieri alla Boutique del cocomero, prima è dovuto passare da un negozio di abbigliamento di via Fratti dove, per due volte, i ladri hanno forzato la porta e rubato vestiti. Non si contano più le spaccate alle auto, residenti e e turisti raccolgono i cocci dei vetri infranti e anche gli albergatori sono esasperati.

«Dobbiamo fare qualcosa – dice il titolare di un hotel di via Leonardo Da Vinci –. Perché non possiamo più andare avanti così. Viviamo male noi, lasciamo un pessimo ricordo anche a chi sceglie Viareggio per trascorrere le vacanze".