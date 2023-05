Chiodi sparsi nel parcheggio Gomme forate in via Bartoletti "Urgente mettere le telecamere"

Quel parcheggio è ’ostaggio’ dei chiodi. Gomme a terra, squarciate da grossi chiodi come quelli che utilizzano i falegnami, col pericolo che feriscano anche i bambini che frequentano il vicino l’asilo Florinda che ha già allertato più di una volta la municipale segnalando la situazione. Stiamo parlando del parcheggio pubblico di via Bartoletti 1 che è anche lo spazio auto per i genitori che portano i bambini a scuola. A raccontare questa emergenza sicurezza è un lettore della Nazione, arrabbiato, che chiede che questa situazione in qualche modo venga risolta. E suggerisce la possibilità di installare telecamere.

"E’ la terza volta che nell’ultimo mese ho trovato le ruote dell’auto bucate – tuona – non sono solo io il malcapitato, perchè accade di frequente a chi parcheggia. Sull’asfalto ci sono i chiodi che qualcuno lascia apposta. Il personale dell’asilo si è mosso per segnalare questa situazione che va avanti da tempo. La polizia municipale è venuta, ma il problema non si è risolto. Noi genitori, e non solo, siamo arrabbiati e preoccupati: se oltre alle ruote qualcuno dei bambini si fa male cosa succede? Sarebbero utili delle telecamere per capire chi sono queste persone insensate che agiscono in questo modo senza alcun rispetto per il prossimo".

M.N.