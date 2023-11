Chiesa locale in lutto. Morto don Gianneschi

Si è spento monsignor Pietro Gianneschi, dopo una vita al servizio della sua amata chiesa. Aveva 86 anni. Il decesso è avvenuto martedì sera all’ospedale Versilia, dove l’uomo si trovava per un peggioramento delle sue precarie condizioni di salute. Le esequie saranno celebrate domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Capezzano Pianore.

E proprio a Capezzano Gianneschi era nato nel 1937. Dopo aver studiato al Seminario arcivescovile di Lucca, fu ordinato presbitero della Diocesi nel 1960. Nei primi anni del sacerdozio, oltre a essere stato cappellano a San Lorenzo a Vaccoli, ricoprì l’incarico di segretario dell’arcivescovo Antonio Torrinie poi di Enrico Bartoletti, rimanendo al suo fianco fino al 1976. Proprio grazie a questa vicinanza, fu testimone diretto dell’operato di monsignor Bartoletti come segretario generale della Cei e tra i principali depositari della sua memoria. In quegli anni, fu anche insegnante in Seminario. Rientrato a Lucca, è stato vicario episcopale per l’Apostolato dei Laici e membro di diritto del Consiglio pastorale diocesano. Nel 1984 è divenne Cappellano di Sua Santità e fu nominato vicario generale della Diocesi. Nel 1992 approdò a Viareggio come parroco moderatore a San Paolino, per poi tornare a ricoprire la carica di vicario episcopale a cavallo del nuovo millennio. Ha smesso l’attività pastorale nel 2016, ma senza perdere contatto con la comunità che ha guidato e servito per tanti anni. "Don Pietro ha speso la vita al servizio dell’amata chiesa lucchese – lo ricorda l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti –, ricoprendo diversi incarichi e lavorando per la recezione del Vaticano II e la promozione del laicato. Lo pensiamo accanto al vescovo Enrico Bartoletti nella gioia di Dio".