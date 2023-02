Chiesa a Mulina, fondi dalla Cei

E’ ufficiale: la Cei, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 126mila euro per i lavori della chiesa di San Rocco di Mulina. Pertanto sono a disposizione complessivamente 326mila euro (200mila dalla Fondazione Casa di Risparmio di Lucca). Sabato sono poi stati consegnati a Padre Benvenuto, titolare dell’Unità pastorale Alta Versilia Due, 2370 euro (un assegno di 2050 euro più 320 euro in contanti) raccolti per sensibilizzare la sistemazione della chiesa di Mulina. Inizialmente la somma era di 2500 euro ma il 9 gennaio scorso sono stati detratti 130 euro per pagare la bolletta. Adesso è stata staccata la luce. I 326mila euro destinati ai lavori della sistemazione del tetto anticiperanno poi il progetto che prevede di realizzare negli spazi della canonica, anch’essa bisognosa di lavori importanti e onerosi, il Museo della Resistenza Evangelica.