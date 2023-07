Chiedevano offerte Fermati finti volontari

Hanno girato stabilimento per stabilimento, raccogliendo fondi per beneficenza. E, in alcuni casi, toccando davvero il cuore (e il portafoglio) dei turisti presenti. Alla fine la presenza di quei due giovani di origini campane è stata segnalata agli uomini del commissariato di polizia che li hanno fermati e sono in corso accertamenti. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni i due fermavano le persone dicendo di essere volontari del Sacro Cuore onlus e di aver necessità di raccogliere fondi per sostenere l’associazione. Per avvalorare la loro posizione avrebbero mostrato documentazione e depliant riguardanti l’attività della onlus, illustrando anche i progetti da aiutare tramite donazioni spontanee. E qualcuno avrebbe dato anche somme importanti pensando di fare del bene di fronte a tale dettagliata richiesta di sostenere attività solidali. Poi però qualcuno si è insospettito e i due soggetti sono stati fermati dalla polizia. Al momento non ci sono denunce ma la loro posizione è in fase di verifica.