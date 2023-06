"Chiare et dolci acque" Pierucci: "Allacci abusivi? Solo a Lido sono centinaia"

Centinaia di scarichi abusivi soltanto a Lido di Camaiore. Non è un dato certo, chiaramente: come sempre, quando si parla di abusivismo, al più si possono avere delle stime. Ma lo scenario prospettato dal sindaco Marcello Pierucci, intervistato dai microfoni della Rai nell’ambito di un approfondimento sulla balneabilità delle acque versiliesi, lascia davvero sgomenti.

Il problema, per una realtà come quella versiliese che trae linfa dal turismo balneare, è serio e pressante, dal momento che ogni volta che piove un po’ più forte scattano i divieti di balneazione. Un "fenomeno residuale", secondo Gaia che si sta occupando della costruzione del nuovo depuratore a Viareggio. Ma che comunque non è un bagno di salute in termini di promozione e appetibilità della costa.

In quest’ottica, il comune di Camaiore ha iniziato un’attività di controllo sugli scarichi abusivi. Al momento, sono stati trovati una trentina di allacci. Ma "se facciamo una proporzione – spiega il primo cittadino – sono qualche centinaio soltanto su Lido di Camaiore". Un dato enorme e preoccupante, benché si tratti (al momento) soltanto di una stima. Gli scarichi abusivi in un modo o nell’altro finiscono nel sistema idrico locale, dai rigagnoli secondari alla Fossa dell’Abate: e chiunque sia stato in spiaggia a Lido dopo un acquazzone ha visto l’ondata di fango marrone proveniente dal fiume immettersi in mare. Acqua, terra e gli scarichi non depurati, che causano l’aumento esponenziale di escherichia coli nelle acque versiliesi e, di conseguenza, lo stop alla balneazione.

RedViar