"Chi non è invidioso sa guardare lontano"

VIAREGGIO

Il giorno dopo è quello della soddisfazione. Ma anche quello della riflessione. E il sindaco, Giorgio Del Ghingaro, dopo aver portato a casa da Roma l’intesa con il sottosegretario al Ministero della Cultura, Vittorio Sgarbi, non si sottrae. Anzi, rilancia. E lo fa, ancora una volta, attraverso i social. Così, nel postare una foto di lui, seduto sulla riva del Belvedere Puccini, osserva a voce alta. "Ci sono persone e persone – scrive – . Ci sono quelle che portano al dissesto le città e quelle che invece le risanano e le rilanciano. Quelle che continuano a blaterare e quelle che insistono a lavorare. Quelle che vogliono bloccare le opere pubbliche e quelle che invece le vogliono fare e le fanno. Quelle infelici, invidiose e astiose e quelle libere, serene, appassionate, che guardano lontano. Ci sono persone e persone e le differenze si notano".

In fondo il progetto Belvedere Puccini è, insieme a tanti altri in attesa di partire, uno dei punti qualificanti dell’amministrazione Del Ghingaro. Dopo aver impiegato la prima parte dell’impegno da sindaco a rimettere in sesto i conti economici ereditati dalle passate gestioni ora, attraverso finanziamenti propri e o a fondo perduto come quelli provenienti dai finanziamenti Pnrr, la città può tornate a investire in opere infrastrutturali capaci di renderla ancora più attrattiva.

Si può essere più o meno d’accordo, si possono condividere o no, ma come riconosce anche la consigliera comunale di FdI, Barbara Paci, non sempre tenera nel criticare il primo cittadino, alla fine "grazie al contributo partecipativo" l’intesa raggiunta a Roma giovedì pomeriggio "mi soddisfa completamente". Segno che quando c’è la volontà gli angoli si possono smussare, le soluzioni d’intesa si possono raggiungere nell’interesse della collettività. I no a priori, per partito preso o "per invidia", per usare le parole del sindaco, finiscono solo per paralizzare tutto. E danneggiare tutti.