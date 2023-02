"Che ne sarà dei plessi scolastici che chiuderanno?"

Accusano la giunta di incoerenza sulle previsioni demografiche degli strumenti urbanistici e chiedono lumi sul destino dei plessi chiusi una volta realizzato il polo scolastico ai Macelli. L’attacco, lancia in resta, è dei capigruppo Nicola Conti (Pd) e Lorenzo Borzonasca (Insieme per Pietrasanta) ed è legato al rischio di perdita di una classe prima a Strettoia e all’Africa. "L’assessore Bresciani – scrivono – colpevolizza il calo demografico per i numeri delle preiscrizioni che potrebbero compromettere le prime di alcune elementari. Lei e il suo sindaco, che è anche assessore all’urbanistica, parlano tra di loro? L’ipotesi basilare dei nuovi strumenti urbanistici è infatti all’opposto dato che si prevede un aumento demografico di ben 2mila unità da qui al 2035, scelta che noi e la Regione abbiamo contestato perché contraria ad ogni logica connessa con la realtà". E in tema di piano operativo, Conti e Borzonasca chiedono informazioni sul polo scolastico ai Macelli, lungo il viale Apua: "Quali scuole verranno soppresse e, soprattutto, con quali alunni verranno riempite ad oggi non è dato sapere. Di sicuro con l’accentramento delle elementari si perde una peculiarità storico-sociale: le piccole frazioni a volte vivono anche intorno alla scuola di paese. Ma nonostante le nostre domande in commissione urbanistica, incluso che ne sarà dei plessi eliminati, il silenzio resta assordante".