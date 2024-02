Cgc per restare a punteggio pieno. In casa anche Rotellistica e Pumas

Settima e terzultima giornata nel campionato di serie A2. Nel girone B tre sfide casalinghe per le formazioni locali in pista oggi: Rotellistica Camaiore-Matera (Pardini Sporting Center, ore 19), Pumas Farmaè-Prato (palestra ‘Dorando Pietri’, 20,45), Cgc Viareggio-Castiglione (Palabarsacchi, 21). Completa il quadro, domani alle 18, Follonica-Sarzana, mentre Salerno-Forte dei Marmi è stata rinviata a data da stabilire per l’indisponibilità della pista campana legata a problemi nell’impianto elettrico. Dopo un turno di stop (la partita di Matera è stata rinviata all’8 marzo) il Cgc torna davanti al proprio pubblico per affrontare il Castiglione dell’ex Maldini, reduce dalla sconfitta di Sarzana (prima vittoria per i liguri) e in cerca di punti. La squadra di Biancucci è comunque favorita, potrebbe recuperare Raffaelli e vuole continuare il cammino a punteggio pieno (5 vittorie su 5 finora). Cerca riscatto dopo la sconfitta di Follonica la Pumas di Mirko Bertolucci. Attenzione però a un Prato in crescita, reduce dalla vittoria sul Salerno e con un Baldesi scatenato in attacco (16 reti per lui finora). Sfida di grande interesse per la Rotellistica di Orlandi che ospita un Matera con 9 punti ma ben 2 partite da recuperare. I bluamaranto, dopo il largo successo di Forte dei marmi, vogliono continuare ad affiancare (con una partita in più) il Cgc in testa al girone e allontanare dalle zone alte i temibili lucani di Valerio Antezza.

Serie B, 5a giornata: Camaiore-Castiglione 7-8, Prato-Spv 6-6, Grosseto-Forte 4-1; riposava Cgc. Classifica: Spv 10; Grosseto e Castiglione 9; Forte 6; Cgc 2; Prato 1; Camaiore 0. Stasera turno di riposo. Femminile (7a): Valdagno-Forte 1-3.

G.A.