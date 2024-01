Cestini utilizzati come discariche. Rafforzati i controlli, multe in arrivo

C’è chi la chiama inciviltà, chi maleducazione e chi si appella al rispetto delle regole, in questo caso della raccolta differenziata. A provocare questi sentimenti di indignazione sono i cestini utilizzati come discariche a cielo aperto in cui conferire vetro, plastica e altre tipologie che a regola vengono ritirate da Ersu con il servizio porta a porta oltre all’esistenza del centro raccolta. L’ultimo episodio è avvenuto in via Campana, a Seravezza, ma fatti analoghi sono successi anche in via don Minzoni, a Querceta, con i cittadini che chiedono il “pugno duro“ nei confronti dei responsabili.

Lamentele di cui si fa carico l’assessore all’ambiente Michele Silicani, il quale coglie l’occasione per ribadire la necessità di avere delle indicazioni ben precise quando vengono avvistate persone che abbandonano i rifiuti ai piedi dei cestini o li infilano dentro fino a farli traboccare. "Ricordo che gli autori di questi gesti di inciviltà sono perseguibili con sanzioni amministrative e penali. Aggiungo – scrive Silicani – che con il piano del decoro verranno messi altri cestini in strade e piazze. Se questo servizio, auspicabile per il cosiddetto ’piccolo rifiuto’ deve corrispondere ad abbandoni del genere sarebbe davvero un controsenso. Sarà comunque potenziato un sistema di controlli a prescindere dalle segnalazioni dei cittadini che collaboreranno e che ringraziamo fin da ora. L’importante è fare le segnalazioni alla polizia municipale o ad Ersu, ovviamente a garanzia della privacy di chi telefonerà. Dopo di che scatteranno i controlli per accertare l’effettivo utilizzo improprio dei cestini dei rifiuti. Ricordo infine che è obbligatorio osservare le modalità di raccolta differenziata porta a porta di Ersu e che rispettare le regole significa concorrere alla tutela dell’ambiente, al decoro urbano e a un contenimento dei costi per il servizio".

Daniele Masseglia