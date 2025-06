Cessione del Monte Altissimo. La Rappresentante di Lista dice ’no’

Anche “La Rappresentante di Lista”, la viareggina Veronica Lucchesi, è contraria alla cessione del Monte Altissimo ai privati. Il 2 giugno al Teatro del Maggio Fiorentino, ha esibito la t-shirt con la scritta "Il Monte Altissimo non è in vendita" nel momento in cui riceveva dal presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, un prestigioso premio per l’attività artistica, a conclusione del Next Generation Festival, che ha visto oltre 20.000 giovani toscani. "Questa adesione alla battaglia che gli abitanti delle frazioni della montagna di Seravezza combattono contro la cessione da parte del Comune di Seravezza, con l’avallo di Regione, oltretutto praticamente a titolo gratuito, della montagna simbolo della Versilia a un singolo privato, ci commuove e siamo veramente grati a La Rappresentante di Lista per questo gesto dall’alto valore simbolico" dichiara Sara Galleni, presidente del Cotec - Asbuc (Commissione temporanea e civica), comitato che si è costituito per continuare la battaglia legale per il ripristino di Asbuc "per rappresentare gli abitanti delle 7 frazioni della montagna seravezzina, titolari esclusivi da secoli, dei diritti sui terreni di uso civico dove insiste anche l’Altissimo".