"Cerchiamo sponsor per le selezioni di Miss Italia"

L’associazione Pro Loco “Città” di Forte dei Marmi lancia un appello: servono sponsor per organizzare la serata spettacolo della Semifinale Regionale Toscana di Miss Italia che si svolgerà domenica 6 agosto. "Serata che riteniamo molto importante per l’eco mediatico che avrà a livello nazionale – premette la presidente Dora Salvatori – che contribuirà anche alla promozione e ad una più ampia conoscenza del nostro territorio. Le selezioni avranno inizio alle 21, ma già in mattinata e nel pomeriggio vi saranno attività correlate: mostra fotografica con foto storiche della Versilia a tema moda mare e piccola sfilata di moda bimbo. La serata sarà condotta da Raffaello Zanieri. Inoltre nel pomeriggio ci saranno momenti di intrattenimento con le candidate Miss. Il concorso quest’anno è legato ad un progetto di solidarietà , si tratta dell’iniziativa - il calendario “ Cure 2 Children”- i cui fondi raccolti sono destinati alla consulenza di oncoematologia pediatrica con il contributo della fondazione Biagioni Borgogni. Purtroppo non abbiamo trovato location a Forte dei Marmi tanto che dovremo ospitare l’evento al Cinquale. E poi mancano sponsor per coprire i 17mila euro necessari alla realizzazione di una serata che sarebbe fondamentale non perdere"

Fra.Na.