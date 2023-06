"C’era una volta la politica": Casini si racconta a Villa Bertelli

La politica di lungo corso protagonista a Villa Bertelli con il senatore Pierferdinando Casini, che venerdì prossimo alle 18.30 nel Giardino dei lecci di Forte dei Marmi al secondo appuntamento con la rassegna "Parliamone in Villa" presenterà il suo libro "C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano" Piemme Editore. Sul palco ad intervistare il senatore con il giornalista Enrico Salvadori, presentatore della rassegna, il caporedattore de La Nazione di Viareggio Tommaso Strambi. Il tema sarà il confronto tra la vecchia e la nuova politica. Arrivato alla sua undicesima legislatura da parlamentare, Pier Ferdinando Casini parlerà al pubblico della sua lunga esperienza nella politica italiana e le vicende personali all’interno della Dc. Un vissuto, che si è intrecciato a quello del Paese. Tra aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze, la storia italiana passa attraverso il filo della memoria di uno dei suoi più autorevoli protagonisti che, per la prima volta, ha deciso di raccontarsi e raccontare in un incontro davvero inedito che non mancherà di catturare l’attenzione del pubblico.

Pier Ferdinando Casini è ormai la memoria storica di questi ultimi quarant’anni anni di politica italiana. Ha attraversato la Prima e la Seconda Repubblica: dal suo emozionante esordio in Parlamento, al rapporto con le personalità più importanti della Democrazia Cristiana, passando per Tangentopoli, i governi di centro-destra e la presidenza della Camera. Oggi è senatore decano della Repubblica. L’ingresso è libero. In caso di pioggia l’evento si sposterà nel Giardino d’Inverno. Radio Bruno Toscana anche quest’anno è radio ufficiale della rassegna. Gli incontri vengono ripresi e proposti in differita da Noi Tv. Preferibile prenotazione al numero 0584 787251.

Red.Viar.