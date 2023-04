Centrosinistra sui bagni "Fanno propaganda"

"La propaganda politica del presidente dei balneari Verona non fa bene alla categoria". Il candidato sindaco del centrosinisra Lorenzo Borzonasca stigmatizza così l’invito diramato dal Consorzio mare Versilia in vista della presenza del leader della Lega Matteo Salvini domani a Tonfano. "Verona ha invitato i consorziati a partecipare – dice – pubblicizzando anche la presenza dei candidati della lista della Lega alle comunali. Un fatto grave che mi lascia amareggiato: l’associazione non va usata come un megafono politico, faccia un passo indietro".