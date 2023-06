Centrodestra boicotta ripristino della mensa pubblica, Sinistra Comune bacchetta incongruenze.

"Il centrodestra sfodera tutte le armi a disposizione per boicottare il ripristino della mensa pubblica che la loro amministrazione aveva smantellato tre anni fa". Sinistra Comune e Orgoglio Massarosa bacchettano alcune incongruenze che notano nel comportamento dei consiglieri di minoranza. "Dopo quasi due anni di pantomima in consiglio, con interrogazioni e mozioni per convincere l’amministrazione a rimettere in piedi i servizi scolastici, ora vorrebbero lasciare il Comune privo dei servizi che tutelano il diritto allo studio. Il sedicente consigliere di Fratelli d’Italia Coluccini è arrivato perfino a presentare un esposto contro le dirigenti dei due Istituti Comprensivi: la loro “colpa” sarebbe quella di aver ricordato ai genitori quello che storicamente è sempre stata la normalità: che il tempo della mensa é tempo scuola e ha un’importante valenza educativa e che, a meno di esplicita richiesta accompagnata dalla sottoscrizione del patto di corresponsabilità, si intende che i bambini iscritti nelle classi a tempo pieno usufruiscano della mensa scolastica".