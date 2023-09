Centro prelievi Tanti accessi a Marina di Pietrasanta: Dalla ripartenza numeri incoraggianti

Il massimo potenziale del servizio non è stato ancora raggiunto in quanto è difficile recuperare subito terreno dopo cinque lunghi mesi di chiusura. Ma la ripartenza del centro prelievi alla Misericordia di Tonfano (nella foto l’ingresso di piazza Villeparisis) ha sicuramente ridato gambe a una risorsa di cui la comunità, turisti e villeggianti inclusi, aveva un gran bisogno. Lo dimostrano i numeri registrati dalla storica confraternita nella prima settimana di riapertura, scattata l’ultimo martedì di agosto dopo un’assenza che andava avanti dal 1° aprile a causa degli ormai noti problemi economico-finanziari dell’associazione. Al momento sono infatti 52 i cittadini che si sono recati al centro prelievi, con una media di 12-13 al giorno. La cifra è ancora lontana dal massimo di accessi, fissato a 18 per le analisi del sangue con la ricetta (su appuntamento), arrivando a 25-30 se si considerano anche le emergenze.

Va anche detto però che fino allo scorso marzo il centro – ogni mese garantiva prestazioni a 500-600 utenti – era aperto tre giorni la settimana, mentre ora solo il martedì e il sabato dalle 7,30 alle 9, con il ritiro dei referti e la prenotazione dei prelievi che possono essere effettuati (di persona o per telefono) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18. Sta di fatto che il servizio ha ripreso, non ancora a pieno ritmo ma con numeri incoraggianti che segnano un altro tassello della rinascita della Misericordia. Se non altro ponendo fine alla diaspora dei residenti di Marina, e non solo loro, costretti per il prelievo del sangue a rivolgersi ad altre strutture del territorio. Come già riportato nei giorni scorsi, il prossimo obiettivo dell’associazione è ripristinare entro Natale anche le onoranze funebri.

