Centro prelievi, attese più brevi La Misericordia sta per ripartire

di Daniele Masseglia

Sebbene in notevole ritardo rispetto agli annunci iniziali, la riapertura del centro prelievi della Misericordia di Tonfano è ormai imminente e porrà fine a uno stop di cinque mesi dovuto alla crisi finanziaria in cui è piombata la storica confraternita di piazza Villeparisis. L’account per il pc da usare in ufficio è stato infatti attivato e mancano solo gli ultimi passaggi per istituire la connessione di rete privata tra dispositivi (Vpn), fondamentale per trasmettere i dati sulle reti pubbliche in modo anonimo e sicuro. Una data ufficiale ancora non c’è, tra chi parla della prossima settimana e chi invece dei primi di settembre, ma nel frattempo l’Asl Toscana nord ovest ha messo una pezza su un servizio ripartito con grandi numeri dopo la contrazione durante l’emergenza Covid, anche per sopperire alla prolungata assenza del centro di Tonfano.

L’azienda sanitaria ha infatti incrementato la capacità complessiva del distretto zonale per i prelievi. Una misura tempestiva, quella decisa per Viareggio, Massarosa-Torre del Lago e Pietrasanta, non solo in questa fase ma destinata a restare in vigore anche dopo che sarà ripartito il centro della Misericordia. "Avevamo riscontrato tempi d’attesa lunghi, intorno ai 15-16 giorni – spiega Alessandro Campani, direttore della zona distretto Versilia – anche perché è aumentata la domanda, pari a 300 prelievi mensili in più, a differenza del periodo Covid, quando gli ingressi erano contingentati e la domanda era calata. Grazie anche alla riapertura del centro prelievi della Misericordia di Tonfano i giorni d’attesa per un prelievo scenderanno a due".

Alla confraternita, intanto, la corsa contro il tempo è in pieno svolgimento. Il personale per il centro prelievi è già stato reclutato e ora c’è anche l’account sul pc che servirà per caricare tutti i dati dei prelievi e le risposte degli esami. L’ultimo ostacolo è rappresentato dai tempi burocratici necessari per portare a compimento alcune operazioni informatiche da parte di Estar, sollecitata dalla stessa Asl. In sostanza, manca solo un modulo da compilare per attivare la connessione Vpn, visto che gli operatori dovranno entrare nel server per l’applicativo dei prelievi, più altre pratiche di natura organizzativa. A dare un ulteriore slancio saranno le elezioni per la ricostituzione del magistrato della Misericordia. In vista della seduta, in agenda il 20 agosto, è stata presentata la candidatura di 17 nominativi, sette dei quali formeranno il magistrato.