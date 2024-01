Centro per l’impiego: è boom. Oltre 180 accessi in sei mesi

Aumentano le richieste di lavoro e la necessità di far incotnrare domanda e offertas in tempi rapidi. Inaugurato a fine giugno, il nuovo sportello decentrato a Stazzema di Arti (l’Agenzia regionale toscana per l’impiego) è da subito entrato in funzione registrando un vero boom di accessi cogliendo un reale bisogno dei cittadini del Comune. Il servizio, che è rivolto a disoccupati e imprese, aperto ogni lunedì dalle 9 alle 13 nel Municipio in piazza Europa 6 a Pontestazzemese, ha infatti archiviato circa 180 accessi in sei mesi, e due aziende si sono appellate proprio al nuovo servizio in cerca di personale. Un’opportunità non da poco per la zona della montagna che fino ad oggi aveva visto una ’migrazione’ progressiva della forza lavoro costretta a rivolgersi a sportelli presenti in realtà limitrofe per conoscere offerte di mercato e per partecipare a recruiting.

"Lo scorso anno si era aperta la possibilità di attivare questo sportello sul nostro territorio, e così avevamo fatto subito richiesta alla Regione Toscana – ricorda il sindaco di Stazzema Maurizio Verona – è un servizio che viene erogato, per la Regione, da un’agenzia, Arti. Oggi, leggendo i dati che ci sono stati forniti siamo soddisfatti perché l’intento che avevamo con l’attivazione di questo centro per l’impiego, cioè dare un servizio in più ai nostri residenti, ha colto una reale necessità, soprattutto nei giovani che si affacciano al mondo del lavoro o che hanno bisogno di trovare una nuova occupazione. Si tratta di un aspetto che riteniamo fondamentale, così come avere uno strumento concreto per i cittadini per favorire collocazioni professionali dignitose. Infine, i numeri confermano che nonostante lo sportello sia attivo solo un giorno a settimana è molto richiesto".

Nello specifico sono stati registrati 113 utenti a sportello e 66 utenti su appuntamento. Questo nuovo servizio decentrato, come altri in tutta la Toscana, ha lo scopo di aumentare ulteriormente la capillarità della rete di incontro domanda e offerta di lavoro, erogando prestazioni di prima accoglienza e prima informazione orientativa, percorsi di orientamento individualizzato, prima iscrizione ai sensi alle liste speciali ex lege 68/99, servizi alle imprese.

Fra.Na.