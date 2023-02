Centro artigianato, tante adesioni Si punta a coinvolgere le imprese

Nonostante il mancato “sì“ del Cosmave, il progetto della scuola d’alta formazione dell’artigianato artistico promosso da Cna sta raccogliendo diverse adesioni. Le prime sottoscrizioni sono state fatte in sala consiliare (nella foto) e vedono la partecipazione, oltre a Comune e Cna, anche di Artex, Confartigianato, istituti superiori “Don Lazzeri-Stagi” e “Marconi”, Fondazione Centro arti visive e Versilia format. "L’obiettivo – spiega il sindaco con delega alla cultura Alberto Giovannetti – è far sì che quei preziosi saperi di ’bottega’, tramandati soprattutto di padre in figlio ma a forte rischio estinzione, non solo non si disperdano ma abbiano una sede di studio e diffusione dedicata e organizzata. Dopo l’incontro di gennaio abbiamo con piacere ospitato il secondo ’step’ di questo percorso e messo la firma sulle linee guida per proseguire". La Versilia storica, in particolare Pietrasanta, Seravezza e Stazzema, è stata scelta per la sua concentrazione, unica in Italia, di specializzazioni: dal marmo al bronzo, fino a mosaico, intarsio, stampa d’arte, ceramica, oreficeria e quant’altro. "Siamo soddisfatti delle adesioni – aggiunge il presidente di Cna Andrea Giannecchini – e che si tratti di attori così importanti. Ora parte un processo di coinvolgimento più ampio rivolto a enti, associazioni e fondazioni per ulteriori condivisioni. Nei prossimi 15-20 giorni chiuderemo il cerchio".