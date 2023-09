Centri estivi FORTE DEI MARMI: Chiusura tra Show e Video dei Ragazzi

Emozioni e coinvolgimento alla festa finale dei centri estivi Forte Campus, dedicati ai bambini dalla scuola d’Infanzia alla secondaria di primo grado. Ad ospitare i due eventi la Spiaggia dei Bambini “Giorgio Salvatori” e Villa Bertelli. Sul palco allestito sulla spiaggia, in veste di piccoli attori, i bambini, seguiti dagli educatori della Cassiopea, si sono esibiti interpretando il cartone animato “La Sirenetta”. Alla Villa Bertelli un talk interattivo presentato dai ragazzi del Summer Campus, con la proiezione di video realizzati durante il centro estivo, con simpatici e spontanei retroscena. Un lavoro coordinato dal centro Il Mandala. "Un’ esperienza positiva, quella dei centri estivi – commentano Elisa Galleni, assessore alla pubblica istruzione, e Duilio Maggi, consigliere delegato al sociale – un’ opportunità per tutti di imparare nuove abilità e conoscere e sviluppare interessi in vari settori"