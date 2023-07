Centri estivi 0-6 anni Accolte tutte le domande

È stata pubblicata la graduatoria per i centri estivi comunali 0-6 anni. La buona notizia è che tutte le famiglie aventi diritto che avevano fatto domanda sono state ammesse a partecipare. Nello specifico, si parla di 92 richieste pervenute, di cui quattro da famiglie non residenti e due che non avevano frequentato nell’ultimo anno scolastico strutture comunali o statali a Massarosa. Le restanti 86 domande ammissibili sono state tutte accolte, nonostante nel bando fosse indicato un tetto massimo di 80 posti. "Abbiamo voluto aumentare la disponibilità per non lasciare nessuno fuori dal servizio – spiega l’assessore alla scuola Mario Navari –; un impegno e una risposta doverosa alle famiglie del territorio".

I bambini che prenderanno parte ai centri estivi saranno dislocati tra l’asilo nido di Massarosa (56 bimbi) e la scuola dell’infanzia di Piano di Conca (30 ammessi). Il servizio andrà avanti fino al 31 luglio con orario 7,40-14 per il tempo corto e 7,40-16 per il tempo lungo, dal lunedì al venerdì. "Consapevoli delle difficoltà e delle tempistiche – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – abbiamo atteso le risorse necessarie e fatto di tutto per non lasciare indietro nessuno".