Centri anti-violenza alle donne. La Conad dona 100mila euro

In un momento storico in cui i recenti e tragici episodi di femminicidio hanno innalzato l’attenzione sulla necessità di azioni concrete contro la violenza di genere, Conad Nord Ovest annuncia il risultato dell’iniziativa lanciata lo scorso novembre, che ha permesso di donare 100mila euro a sostegno di oltre 35 associazioni e centri antiviolenza (di cui 20 associati a D.i.Re – Donne in Rete contro la Violenza), tutti impegnati nel contrasto alla violenza sulle donne nei territori di competenza della cooperativa. L’importante donazione è il risultato dell’iniziativa “Aggiungi 1€ alla tua spesa”, che dal 24 al 26 novembre ha unito clienti, soci e Cooperativa in uno sforzo congiunto, dimostrando che ogni azione, anche la più piccola, se fatta in modo corale, può contribuire a un cambiamento positivo. L’azione ha coinvolto tutti i punti vendita Conad Nord Ovest della rete in Toscana, Emilia (Bologna, Modena, Ferrara, Imola), Lombardia (Mantova), Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Lazio e Sardegna.