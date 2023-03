Centodue nuove piantine Si tutela la biodiversità

Prima della primavera riprendono i lavori di piantumazione degli alberi, da parte del Consorzio di Bonifica che con il progetto “Un albero in più, più ossigeno per tutti“ mette ogni anno a dimora 1.000 piante e coinvolge i sindaci dei Comuni del territorio gestito dall’Ente di Bonifica.

Il primo cantiere del 2023, ultimato da pochi giorni, è stato tutto interno al Consorzio e ha riguardato la piantumazione, promossa direttamente da alcuni dipendenti che hanno vinto un concorso di idee aziendale, di centodue nuovi arbusti tra Viareggio e Capannori "che – spiega l’Ente – vanno a tutelare e accrescere la biodiversità dei giardini". Le piante selezionate nel progetto, tutte specie autoctone tipiche della macchia mediterranea, sono andate a formare boschetti e siepi miste nelle zone verdi delle due sedi.

Ma oltre ad arricchire la varietà del patrimonio vegetale del Consorzio queste nuove piante svolgeranno tantissime funzioni ecologiche: "Sono specie mellifere – spiegano i tecnici dal Consorzio – in grado di alimentare e sostenere le popolazioni di api e altri insetti impollinatori per lunghi periodi, grazie alle fioriture a scalare, distribuite nell’arco di più stagioni. Come tutte le siepi, mitigheranno fin da subito il microclima con la loro funzione di frangivento naturale per frenare l’aria e proteggere i terreni che le circondano. E poi sono straordinari filtri per le sostanze inquinanti presenti nell’aria e, soprattutto quelle disposte nei pressi delle strade, hanno la capacità di catturare le polveri sottili".

Red.Viar.