Esame di maturità, torna il rito dei cento giorni: festa a Viareggio

Cento giorni alla maturità (foto Umicini)

Viareggio, 4 marzo 2023 – La festa dei 100 giorni all'esame di maturità ritorna sul lungomare di Viareggio.

Dopo la pausa dovuta al Covid, sarà di nuovo festa in piazza Mazzini: l'appuntamento è per lunedì 13 marzo, dalle 13 alle 18.30. ScuolaZoo e Radio Bruno saranno presenti sul palco del Belvedere delle Maschere per accompagnare gli studenti tra riti propiziatori, scongiuri, giochi e tanta musica. E poi interviste, contest, intrattenimento, dirette e tanto ancora.

L'organizzazione dell'evento è stata resa possibile, si spiega in una nota, grazie all'iniziativa del Comune di Viareggio e la collaborazione di Giants events animazione. "Dopo gli anni di pandemia durante i quali sarebbe stato impossibile organizzare e soprattutto regolamentare in sicurezza un evento di questo tipo - commenta l'assessore al Turismo Alessandro Meciani - siamo tornati più belli di prima, con musica balli e l'aiuto, ormai imprescindibile dei social, e vedremo il nostro Belvedere invaso da moltissimi ragazzi da tutta la Toscana”.

Il programma , si spiega ancora, prevede dalle 13 il benvenuto ai ragazzi con animazione sul palco e sulla spiaggia oltre al dj set di Radio Bruno, a seguire il 'bingo della maturità' e il classico rito propiziatorio. Il tutto arricchito da interviste tra gli studenti, domande, dubbi, interrogativi sull'esame. E poi Tik Tok time: coreografia da lanciare sul palco e inizio del contest tra il pubblico che sarà invitato a proporre e/o reinterpretare in funzione il trend musicale. Ed ancora il 'TikTok talent show' dove saliranno sul palco i protagonisti delle coreografie più belle e divertenti pubblicate sul social network.