Centimetri di legalità Oltre lo sballo

È forte ed intenso. Manco fossimo in una di quelle vecchie sale da biliardo di una volta. No, siamo all’aperto. Nella cuore della città. Strada simbolo del distretto finanziario. Il contrasto è ancora più stridente. Le bottiglie di birra vuote sono già a terra. E non siamo ancora all’ora di cena. Ma tant’è. Il grande suq è qui. Pullulano gli spacciatori. Senza alcuna reticenza, appunto. "Erba?", continua a domandare uno di loro a chi si trova a passare davanti a lui. Tutto normale? A noi pare di no. Gli spacciatori ci sono sempre stati. Ma, sicuramente, non erano così sfacciati. Stavano più accorti, nei loro angoli bui. Oggi non hanno più alcuna remora. Tanto fa lo stesso. Una notte, forse, un giorno. E sono fuori. E poi, comunque, sono tanti. Impossibile rinchiuderli tutti. Per questo non crediamo che, al di là delle scaramucce politiche, sia una questione di numeri (quelli delle forze dell’ordine). Casomai di centimetri. Di legalità, da recuperare. Con un’azione più culturale che di occupazione manu militari. Per lungo tempo si è lasciato correre. E in questo interstizio di tolleranza si sono aperte delle voragini. E c’è chi ne ha approfittato. E ha letteralmente (e)steso la propria mercanzia. Ecco perché occorre recuperare centimetri di legalità. Che non è un concetto solo da libri di giurisprudenza o di sociologia. La si può declinare con scelte politiche concrete. Magari sostenendo e favorendo (attraverso incentivi fiscali) chi vuole investire in strade o piazze oggi in balìa dei pusher. Una trattoria tipica, una libreria e, perché no, una ludoteca possono aiutare molto di più di un venditore di shortini o di uno dei tanti luoghi senza identità spuntati come funghi negli ultimi anni. Posti che hanno trasformato il tessuto economico del nostro centro storico in un luogo da taglio. Proprio come la ‘roba’ che viene offerta in grandi quantità. Non sarà facile. Ma ci dobbiamo provare.