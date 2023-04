Centimetri di legalità Oltre lo sballo

Tommaso Strambi

Erba, pasticche, coca?". Non siamo all’ultimo raduno per la liberalizzazione e neppure in uno dei tanti locali noti per l’uso disinvolto delle droghe. No, siamo in Corso Garibaldi (ma capita anche in via dei Barellai). Alle 19 dell’altra sera. Lo studente in bicicletta, davanti a noi, ha le auricolari del telefono nelle orecchie. Forse non sente neanche. Ma quel giovane straniero non ci fa caso. E insiste con la ‘pubblicità’ ai suoi prodotti. Intorno è un continuo via vai. Di persone che tornano a casa. E non solo, ovviamente. L’odore acre che impregna l’aria non è proprio quello del tabacco (neppure quello profumato e un po’ demodé delle pipe). È forte ed intenso.