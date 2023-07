Centenario Pucciniano "Non ci sarà Domingo È confermato Grigolo"

"Nessuno ha mai invitato Placido Domingo per le celebrazioni del Centenario Pucciniano". Parole chiare e perentorie quelle del maestro Alberto Veronesi, presidente del Comitato istituito ad hoc, dopo le dure contrapposizioni dei membri su metodi e impegni di spesa del programma di celebrazioni. Veronesi in particolare smentisce la notizia che domenica 16 luglio al Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago, sia il baritono Placido Domingo protagonista del “Gala Puccini e suoi contemporanei“. "Nell’ultima seduta – dettaglia la questione – il comitato ha approvato una serie di disposizioni ma nessuno ha mai invitato Domingo a tenere un concerto: ci sarà invece il tenore aretino Vittorio Grigolo come, del resto, avevamo previsto fin dall’inizio. Nessuno ha mai invitato l’artista spagnolo che molto probabilmente sarà il prossimo anno nostro ospite al Pucciniano; se qualcuno all’interno del comitato aveva fatto uscire il suo nome, questo non sono certo io (sono ormai evidenti le frizioni all’interno del comitato con qualcuno che mira a seminare zizzania per evidenti ragioni politiche più che sulla base di ragioni tecnico artistiche, ndr)".

Intanto domani sarà ufficialmente presentato l’intero programma delle Celebrazioni Pucciniane in occasione di una conferenza stampa che si terrà al Ministero della cultura alla presenza dello stesso presidente del Comitato Alberto Veronesi.