Centenario di Vittoria Apuana. Un premio alle attività storiche

Un riconoscimento alle attività di Vittoria Apuana che hanno resistito al tempo, alla grande distribuzione e ai momenti di crisi. Il Comitato “Celebrazioni un secolo di Vittoria Apuana” l’11 dicembre a Villa Bertelli consegnerà il premio ai negozi storici del quartiere come iniziativa inserita nel programma triennale di eventi per festeggiare il centenario di Vittoria. "Un’idea che gode del patrocinio del Comune – premette Claudio Lari presidente del Comitato – e che è stata concepita proprio per offrire un riconoscimento a chi, con sacrificio e dedizione, ha portato avanti la tradizione delle botteghe di vicinato. Abbiamo condotto un censimento in autonomia individuando 24 attività avviate prima del 2000 e ancora aperte nonostante i periodi difficili di crisi. In questa giornata di festeggiamenti sarà dunque tributato un plauso alle realtà più diverse, dal tabacchino alla rivendita di abiti, al biciclettaio o al coiffeur che ancora oggi offrono i loro servizi con indubbia valorizzazione della qualità della vita nel quartiere".

Il Comitato chiuderà con questo evento il programma del 2023 e già sta lavorando alla maxi tavolata sociale che doveva svolgersi la scorsa estate ma che, per i tempi stretti di organizzazione, non si è concretizzata. Il pranzo nella piazza antistante la chiesa di San Francesco si terrà nell’estate 2024 e sarà finalizzato a raccogliere fondi per sostenere la Misericordia. "Ancora stiamo definendo i dettagli – prosegue Lari – ma sarà un evento di intrattenimento estivo che dovrà coinvolgere anche tutti i vacanzieri che da sempre sono affezionati a Vittoria Apuana".

Francesca Navari