Centenario di Sirio Giannini. Appuntamento di letture con merenda del cavatore

Letture e merenda del cavatore oggi per il centenario dello scrittore Sirio Giannini di cui il prossimo 28 marzo ricorre l’anniversario di nascita. Appuntamento dalle 15.30 a Palazzo Mediceo promosso da Archeoclub dell’Appennino Tosco-Emiliano di Pontremoli, i comuni di Seravezza e di Stazzema. Ad accogliere i convenuti sarà Marco Pellegrini, presidente del consiglio comunale di Seravezza, mentre Anna Guidi, assessore della cultura a Stazzema, introdurrà l’argomento che si svilupperà come un laboratorio di lettura. Fin dal primo appuntamento ad Azzano a fine agosto 2024, si è costituito un gruppo di lettrici e lettori che leggono pagine scelte due romanzi “La Valle bianca” e “Dove nasce il fiume” e le analizzano sotto vari profili: letterario, sociologico, antropologico… Fra le tematiche emergenti: lo spopolamento della montagna, il lavoro in cava, la cooperazione e la solidarietà, l’amore, l’analisi della tecnica narrativa che rimanda al linguaggio cinematografico a cui Giannini riservò molta attenzione. "Sarà una bella occasione – commenta Marco Pellegrini – per rileggere alcuni passi dei suoi libri, per riflettere sulla sua figura, per stare assieme e andare alle radici della nostra identità culturale". "Sirio appartiene anche all’identità di Stazzema – sottolinea l’assessore Guidi – perché lo scenario della Valle Bianca è Arni. L’incontro a Seravezza è importante perché vede la collaborazione dei due comuni nel celebrare un versiliese che amò la sua terra e la narrò con partecipe attenzione a problematiche ancor oggi attuali. Sirio fu anche assessore alla cultura a Seravezza e parlare di lui al Mediceo dove sta la biblioteca che ha il suo nome, è riportarlo a casa". Oggi sarà presente al Mediceo anche Sauro Mattei, il poeta cavatore: proprio dalla poesia “Vecchio Cavatore” è nata l’idea della merenda del cavatore che sarà consumata al Mediceo: verranno offerti pane cotto a legna, mortadella, formaggio, cecina e vino (per informazioni 329 3121815).

Sabato 22 marzo al Palazzo della Cultura di Cardoso Angelina Magnotta e Renza Neri terranno una conferenza sulle figure femminili dei romanzi di Giannini, in estate ad Arni, la valle bianca dell’omonimo romanzo, si svolgerà un convegno sull’autore e prima ancora sono in calendario incontri nelle frazioni stazzemesi.

Francesca Navari