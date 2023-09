Centenario di Puccini: "Realizzare una statuanel centro del paese"

Una statua di Puccini nella piazza principale di Torre del Lago. E’ la proposta avanzata dall’onorevole di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi e da Carlalberto Tofanelli, capogruppo FdI in consiglio comunale a Viareggio, i quali fanno notare che in centro del paese manca un omaggio al Maestro che giustifichi il nome stesso del paese, Torre del Lago Puccini. La realizzazione della statua, secondo i due esponenti del partito della Meloni potrebbe rientrare nelle iniziative legate al Centenario della morte di Puccini.

"Per Torre del Lago – fanno notare – sarà un’occasione da non perdere per mettere a frutto un potenziale culturale e per ridefinire parte della sua identità in modo più significativo nella relazione della storia del Maestro. Purtroppo ad oggi, dopo un secolo dalla sua morte, escludendo l’area del lago, nel paese non si ha nessun segno che spieghi il connubio toponomastico tra il paese e il grande compositore, nessuna citazione che parli a chi arriva a Torre del Lago Puccini, che siamo nel paese dove il Maestro stabilì la sua dimora, da cui attinse una forte ispirazione artistica; un paese che Puccini amava ed evocava, quando gli impegni lo tenevano lontano, con quella nota espressione: “non vedo l’ora di intorrelaghesirmi".

Di qui l’idea di dedicare una statua a Puccini da posizionare in piazza del popolo, la piazza principale del paese. "Sarebbe – spiegano – una potente suggestione di benvenuto per il visitatore, darebbe riconoscibilità alla relazione tra paese e la vita del Maestro. Un’opera che assumerebbe una valenza affettiva intensa, cara e preziosa per i Torrelaghesi che vivono il rapporto con la storia di Puccini come una parte importantissima della loro identità. Al contempo sarebbe un modo per celebrarne la memoria proprio nello spazio, prospiciente la chiesa di San Giuseppe, dove fu dato l’estremo addio: da lì il corteo funebre mosse lungo il viale che oggi porta il nome del Maestro, verso la Villa dove fu deposto il feretro". Secondo FdI l’opera potrebbe anche portare a stringere un sodalizio con altre opere da realizzare negli altri luoghi Pucciniani "creando così un sottile filo rosso di collegamento ideale per cogliere pienamente la storia del Maestro. Potrebbe diventare un percorso simbolico – dice Tofanelli - che iniziando da Pescaglia, passando per Lucca e Torre del Lago ci conduca a Milano. Ogni opera a narrare la specificità del rapporto del luogo con Puccini e insieme a costituire un’unità evocativa della storia del Maestro"

Fratelli d’Italia suggerisce di affidare al vincitore di un concorso nazionale indetto appositamente la realizzazione della statua. Lla proposta è stata inoltrata al Comitato promotore delle Celebrazioni del Centenario.