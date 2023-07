Centenario del Maestro Il concerto inaugurale è previsto l’11 luglio Dirige Beatrice Venezi

Concerto inaugurale delle Celebrazioni Pucciniane: ecco da quando e come assicurarsi i biglietti dell’evento a Lucca che sarà diretto da Beatrice Venezi.

Nella splendida cornice di Piazza Napoleone – sul palco del Lucca Summer Festival – l’evento, andrà in scena martedì 11 luglio (con inizio previsto alle 21.15) e darà ufficialmente il via al mese inaugurale delle Celebrazioni pucciniane.

Per l’occasione, preziosa, il Teatro del Giglio è stato incaricato dall’organizzatore dell’evento – ovvero il Comitato Promotore delle Celebrazioni Pucciniane, presieduto dal maestro Alberto Veronesi, sul cui sito peraltro non c’è ancora traccia dell’evento né di quelli futuri – di fornire il supporto operativo per la realizzazione del concerto, che vedrà protagonista come detto il direttore Beatrice Venezi sul podio dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.

Sul palco, per dar voce alle più belle arie e ai duetti più suggestivi del repertorio del Maestro Puccini, il soprano Carmen Giannattasio, il tenore Marco Berti e il baritono Massimo Cavalletti.

Quella dell’11 luglio si annuncia dunque come una grande serata, destinata a emozionare i tanti che sicuramente non vorranno mancare e che riporta la musica classica in piazza dopo parecchi anni, l’ultima volta era stata, proprio con Beatrice Venezi, nel 2019.

L’ingresso al concerto è gratuito, ma sarà necessario munirsi di biglietto.

I ticket saranno distribuiti dalla Biglietteria del Teatro del Giglio a partire dalle 10.30 di venerdì 7 luglio.

Gli orari e i giorni di apertura della biglietteria, dal 7 all’11 luglio, saranno i seguenti: venerdì 7: 10.30-13 15.30-18; sabato 8: 10.30-13.00, lunedì 10: 10.30-13 15.30 -18, martedì 11: 10.30-13 15.30-18 20-21.30.

E’ possibile anche contattare la biglietteria, telefonando al numero 0583.465320 (in orario di apertura al pubblico) oppure scrivere a [email protected]

Si tratta come detto del primo evento di una serie di spettacoli che il Comitato, non senza molti pancia interni e voti contrari, ha messo in piedi nelle scorse settimane, a giudizio di tutti con grave ritardo, per utilizzare i fondi messi a disposizione dal governo e che saranno ospitati in vari posti cari al Maestro.

Il calendario completo al momento non è stato reso pubblico, salvo appunto il primo appuntamento per il quale c’è fortissima attesa: per la partenza è stata scelta Lucca e Beatrice Venezi, lucchese ormai assurta a fama internazionale come direttore d’orchestra apprezzata e richiesto in tutto il mondo. Da Lucca e da piazza Napoleone, in particolare, il cui legame con la musica è ormai storia.

Fabrizio Vincenti