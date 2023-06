Censimento Istat, c’è la selezione Domande entro il 23 giugno

Dal mese di ottobre, anche a Pietrasanta, prenderà il via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2023. Il Comune ha indetto una selezione pubblica, per soli titoli e aperta fino al 23 giugno, finalizzata a costruire una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo occasionale legati alla rilevazione statistica. Fra i requisiti per presentare domanda di partecipazione, che sono stabiliti dal Piano generale Istat, avere almeno 18 anni, essere in possesso del diploma di scuola superiore, cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o regolare permesso di soggiorno. La domanda dovrà essere redatta sul modulo, sottoscritta con firma in originale cartaceo o digitale, in originale informatico e accompagnata dalla fotocopia di un documento. Inviare a [email protected]