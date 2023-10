Censimento dei caminetti: "Serve più informazione"

"Serve uno sportello per informare sulle novità dei caminetti per la popolazione della montagna". Il gruppo Stazzema bene comune sollecita l’amministrazione ad una maggiore informazione alla luce delle novità regionali. "In questi ultimi giorni tra i cittadini del nostro Comune – evidenzia l’opposizione – è emersa forte preoccupazione per le notizie che arrivano dall’assessore all’ambiente della Regione Toscana Monia Monni in ordine al censimento e accatastamento dei caminetti e stufe alimentati a legna e derivati. Anche su questo tema l’amministrazione comunale di Stazzema si è rivelata completamente assente e noncurante delle legittime preoccupazione degli stazzemesi su un argomento di primaria importanza, ovvero il riscaldamento delle abitazioni. A differenza di altri comuni montani, che hanno messo a disposizione personale preparato per chiarire e orientare al meglio i cittadini, il sindaco Maurizio Verona ha ritenuto urgente incrementare il proprio staff personale. Intanto la sicurezza stradale è a rischio, il decoro e la pulizia degli spazi pubblici non vengono più effettuati, tombini e cunette non vengono mantenuti: se ci fanno spegnere anche i caminetti, che cosa ci resta?"