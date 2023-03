Cene nei bagni, l’Ascom spariglia "Sì ma facciamole solo nei weekend"

"Meglio tornare a concentrare le cene negli stabilimenti balneari solo nel fine settimana". Ascom è soddisfatta a metà della linea anticipata dal sindaco Bruno Murzi che per la prossima estate intende riproporre le 40 serate nei bagni, però con divieto di montaggio palchi, passerelle o show che possano esulare dalla cena con eventuale intrattenimento musicale. "Regole che sono sostanzialmente le stesse dell’estate 2022 – premette Ascom – che si erano raggiunte con un accordo fra ristoratori e amministrazione e un aumento del numero delle serate da 30 a 40 che avrebbero dovuto svolgersi nel fine settimana, quando la richiesta supera l’offerta. Tutto questo a fronte però di controlli più stringenti e sanzioni più pesanti visto che quelle precedenti erano ridicole. A seguito poi di richieste da parte dell’associazione balneari, l’amministrazione decise di spalmare le cene, almeno per il 2022, sull’intera settimana, promettendo che se ne sarebbe riparlato perché l’obiettivo finale rimaneva di concentrarle nel fine settimana. Purtroppo apprendiamo che anche l’estate 2023 sarà come quella passata, cosa che non ci fa certo piacere – rimarca Ascom – anche perché avviene senza dibattito e confronto. Il sindaco annuncia anche quest’anno controlli e sanzioni: la situazione sembra sicuramente migliorata, però se guardiamo video e foto pubblicizzati con abbondanza sui vari social, si nota che queste cene troppo spesso si trasformano in serate danzanti e crediamo ci sia ancora molto lavoro da fare. Per questo ci appelliamo al nuovo comandante della polizia municipale che ci dicono particolarmente preparato al riguardo".

Francesca Navari