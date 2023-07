Cena di beneficenza sotto le stelle Il ricavato va all’ospedale Meyer

La cena in spiaggia dell’ultimo sabato di luglio diventa solidarietà e beneficenza sotto le stelle. “Incantesimo di mezza estate“ al Bagno Giorgia per volontà di Daniele Belluomini, titolare del ristorante Amaro, Cristiana Giovannelli e con il prezioso aiuto di Pietro Vairo in cucina e con la collaborazione di familiari, fornitori e amici, diventa un evento di solidarietà nei confronti della Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze cui sarà devoluto l’incasso. "E’ la prima volta che organizziamo un’iniziativa del genere e speriamo che sia la prima di tante altre. Abbiamo già avuto cento adesioni per la cena e i posti che restano sono pochi", racconta Daniele Belluomini con il tono soddisfatto di chi ha centrato l’obiettivo e ha trasformato un evento estivo in un qualcosa di diverso e di emozionante. Già raccolte alcune migliaia di euro. E’stato scelto un menù prelibato e raffinato al quale si accompagna la musica dal vivo. Una serata dove parla il cuore, con tanto di dress code: è gradito l’abito bianco. Chi volesse a prenotare può farlo ai numero 329.8058294 o 339.5758389.