Cena di beneficenza per l’ambulanza della Misericordia

Sono aperte le iscrizioni alla cena di beneficenza in programma giovedì 23 marzo alle 20, alla trattoria La Corteccia di Massarosa. L’evento è organizzato per finanziare l’acquisto di un’ambulanza per la Misericordia del capoluogo, e per terapie e sport specifici da destinare ai ragazzi dell’associazione L’albero di Ohana’, che raccoglie famiglie e specialisti che lavorano a stretto contatto con individui dai bisogni speciali per i quali l’associazione svolge un’importante serie di iniziative. Con la prenotazione si versa un acconto di 10 euro: si può partecipare alla cena contattando il numero 347378 6882 (Diana).