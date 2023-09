Cena di Beneficenza al Ristorante "Le Cicogne" a Torre del Lago per ME.V.V.

Si terrà venerdì 22 Settembre al il Ristorante “Le Cicogne” di Torre del Lago, un’iniziativa a sostegno del ME.V.V., il gruppo dei Medici Volontari Versiliesi. Una cena di finanziamento organizzata allo scopo di raccogliere fondi a favore di tutte le attività e i servizi messi in campo dall’associazione, la quale, dopo la storica sede di Viareggio, dal 2019 si è ampliata con un distaccamento sul territorio di Torre del Lago. Durante tutto l’anno, senza alcuna interruzione, il ME.V.V. segue costantemente, attraverso la distribuzione di farmaci e visite mediche, tutte le persone che si trovano in una situazione disagiata o senza fissa dimora. Una serie di servizi alla comunità, quindi, che vede coinvolti numerosi medici e che sta cercando di ampliare il proprio organico per proporre una qualità dell’assistenza sempre più elevata e precisa. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Ristorante “Le Cicogne” al numero 0584342321, oppure scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]