Cena benefit in piazza Carducci A fare da cornice olivi secolari

Installazione di olivi secolari anche quest’anno in piazza Carducci a Seravezza a cura dell’Azienda Agricola Bibolotti. Essendo saltata a maggio a causa del maltempo, Davide Monaco, direttore della Fondazione Terre Medicee, in collaborazione con la Pro Loco di Seravezza, ha pensato bene di non rinunciare all’affascinante coreografia creata dalle piante di olivo. Così i favolosi olivi adorneranno la piazza del centro storico fino a domenica. Questa suggestiva ambientazione accoglierà la cena di beneficenza che si terrà sabato dalle 20 a cura della Pro Loco di Seravezza a favore della popolazione della Romagna colpita dall’alluvione. Inoltre saranno presenti nel pomeriggio a partire dalle 16 gli stand del mercatino artigianale di QuercetArte e dalle 19 l’estemporanea di pittura dell’associazione Seravezziana Eventi.