Celebrazioni a S.Anna Il sindaco all’attacco "Memoria inquinata anche dal Governo"

"La memoria è stata inquinata cono lo scopo di travisare la storia, manipolarla con bombardamento mediatico. Che non risparmia nemmeno le più alte cariche dello Stato". Le parole infiammate del sindaco Maurizio Verona pronunciate dal Monumento all’Ossario per la commemorazione delle vittime dell’eccidio del 12 agosto 1944 erano attese, eccome: il primo cittadino infatti aveva già anticipato di non voler invitare alcun rappresentante del Governo, tanto da investire dell’orazione ufficiale il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, targato Pd.

"Gli anni di distanza ci avrebbero dovuto permettere di raggiungere una memoria comune – ha tuonato Verona – perché fondata sui valori della nostra Carta Costituzionale, cosa a cui invece non siamo mai addivenuti per una precisa volontà politica, di equiparare le vittime, di fare un unico conto del dolore, inquinare la memoria. Sono 80 anni che accade ed oggi accade ancora, e sempre più spesso, e raggiunge picchi di un vero e proprio bombardamento mediatico, che non risparmia nemmeno le più alte cariche dello Stato. In questo contesto a mio parere va letta anche l’inaccettabile uscita di Marcello de Angelis, responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, che sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980 ha sostenuto di sapere per certo che ’con la strage di Bologna non c’entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini’. Non è un’opinione, nel momento in cui il presidente Mattarella ha riconosciuto la matrice sovversiva e fascista. Non si può accettare una logica che tende ad annacquare la verità, a indebolirla, confonderla, una logica per cui la guerra è una cosa brutta e cattiva in cui tutto è lecito. Sappiamo bene invece che c’erano soldati e civili, che c’era chi combatteva per la libertà e chi invece combatteva a fianco di chi occupava il nostro Paese, i fascisti, che non furono solo accompagnatori, ma anche esecutori, spesso con maggiore crudezza nei massacri di civili. Contro la cultura dell’odio e del revisionismo – ha aggiunto – servono le leggi nuove, perché la propaganda fascista è un reato. Ma serve anche una cultura della memoria. Tre anni fa da qui partì la sfida per presentare una legge di iniziativa popolare contro la vendita di oggetti con simboli fascisti e nazisti e contro la propaganda fascista e nazista con particolare riferimento alla rete. In piena pandemia abbiamo raccolto 250 mila firme, consegnate alla Camera il 29 aprile del 2021. La legge è stata incardinata senza essere discussa nella scorsa legislatura e riproposta nella attuale legislatura con il n. 4, mantenendo la piena attualità".

"Ricordo l’aggressione – ha invece detto il governatore Stefano Bonaccini dal Sacrario – ad alcuni ragazzi di un liceo di Firenze, colpiti da membri di un’associazione di estrema destra, con il ministro dell’Istruzione che condannò più la reazione della preside che l’aggressione stessa. E c’è un presidente del Senato che non fa mistero, anzi si vanta di esporre con orgoglio in casa cimeli fascisti, dimostrando la sua totale inadeguatezza al ruolo che ricopre. L’ultimo episodio, solo pochi giorni fa, è stato il tentativo vergognoso di gettare fango sulla sentenza e sui colpevoli riconosciuti dai giudici della strage di Bologna da parte di chi ricopre un ruolo pubblico nelle istituzioni di questo Paese. Da noi come istituzioni e da noi come cittadini troveranno un’opposizione durissima e senza sconti. Difendere la democrazia è una laboriosa opera quotidiana. Luoghi come Sant’Anna di Stazzema danno alla democrazia ispirazione e linfa vitale".

L’Associazione Martiri di Sant’Anna ha anche sottolineato il ruolo essenziale del lavoro quotidiano che viene svolto nel Parco nazionale della pace di Sant’Anna. "Ciascuno di noi abbia chiara la consapevolezza dell’importanza dell’educazione alla pace, che dovrebbe far parte del percorso di studio e di formazione dei nostri ragazzi – ha affermato il presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna Umberto Mancini – nel 2022, sono state ben 221 le scolaresche che, con circa 10.000 studenti, hanno visitato il nostro paese ed il Museo, ed altri 1.300 ragazzi hanno partecipato ad iniziative eo a corsi on line. Nel complesso il Museo, sempre nel 2022, è stato visitato (tra gruppi e singoli) da oltre 25.000 persone".

Francesca Navari