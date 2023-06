C’è il ’piano B’ per il nuovo Piazzone Chioschi diffusi nelle aree pedonali

di Martina Del Chicca

Il progetto del nuovo Piazzone adesso si fa in tre. Oltre al completo rifacimento della piazza e dei loggiati e alla riqualificazione del parcheggio all’ex Gasometro, la Mercato Srl ha presentato infatti al Comune un terzo piano: quello per la ricollocazione dei chioschi. Quegli storici chioschi che per le Belle Arti non possono più trovare spazio in piazza Cavour, e in particolare intorno alle logge disegnate cent’anni fa dall’architetto Alfredo Belluomini, la cui visuale – nella visione dell’Ente per tutela il patrimonio culturale e il paesaggistico – dovrà rimanere libera su ogni lato.

"Nel piano approvato dalla Soprintendenza di Lucca c’è spazio soltanto per 6 chioschi rispetto ai 29 previsti dal progetto iniziale" spiega Francesco Tognetti, presidente della Mercato Srl, la società dalla galassia Piùme-Ipersoap che a fronte di un investimento da circa 7milioni di euro per la ristrutturazione e il recupero dell’area ne ha ottenuto dal Comune la concessione per 39 anni. I sei chioschi saranno dunque disposti simmetricamente, su due file, sul fronte di via San Martino. "E su questa disposizione – aggiunge Tognetti – la Soprintendenza si è già espressa positivamente".

Dunque il progetto definitivo per il nuovo Piazzone, già completo dei correttivi alle prescrizioni ricevute, e anche quello per il parcheggio all’ex gasometro, è stato presentato in Comune, che adesso attraverso il passaggio in conferenza dei servizi lo trasformerà in esecutivo.

Ma affinché i lavori possano effettivamente partire – il programma prevede prima i loggiati laterali, poi la pescheria, e infine le logge secolari – resta da concludere l’iter per l’approvazione della nuova disposizione dei chioschi extra-Piazzone, fondamentali anche per la tenuta economica dell’intera operazione. L’ingegner Alberto Landucci, che ha curato per la Mercato Srl l’intera progettazione, ha già presentato al Comune il “piano B“, che prevede la collocazione di nuovi chioschi in formato ridotto, ma in numero superiore rispetto ai 29 originariamente previsti (per pareggiare così la metratura totale), lungo le strade pedonali, o semi pedonali, del centro. Dunque, qualora il piano ottenga il via libera, si andranno ad ampliare i margini di piazza Cavour; dando continuità, anche visiva, alla zona più prossima al mercato con la nuova pavimentazione e gli arredi in linea con quelli pensati per il nuovo Piazzone. Una soluzione che secondo il presidente della Marcato Srl "Potrebbe rivitalizzare tutto il cuore commerciale del centro storico".

"La procedura autorizzativa del progetto specifico per i chioschi – prosegue Tognetti – dovrebbe essere più snella, visto che le aree identificate per la loro collocazione non sono sottoposte a vincolo di tutela. Sarà comunque necessario un passaggio in commissione paesaggistica, e – prosegue Tognetti – sarà poi il Comune a condividere il progetto con la Sovrintendenza". Non appena il quadro complessivo sarà più chiaro, comunque più definito, la Mercato Srl avvierà un confronto con i titolari dei chioschi. Anche per la definizione dei contratti di affitto, rimasti in sospeso in attesa di chiarire il destino dei chioschi, già stipulati invece tra la società e i concessionari dei fondi nei loggiati.

Dunque nessun disimpegno da parte della Mercato Srl, determinata, nonostante la strada in salita, a dare seguito al maxi piano di recupero di piazza Cavour.