Ccn "conciati per le feste". Stanziati 100mila euro per gli addobbi di Natale

Tutto pronto per l’arrivo delle festività natalizie. L’amministrazione ha stanziato 100mila euro di contributi ai centri commerciali territoriali (Lido, Camaiore e i due di Capezzano) e alle associazioni dei balneari e degli albergatori di Lido per addobbare il territorio con le tradizionali illuminazioni. In cabina di regia, per l’amministrazione, ci sono l’assessore al turismo Andrea Favilla e la consigliera delegata Sandra Galeotti.

"La soddisfazione quest’anno è duplice – commenta Favilla –: oltre ad aver rafforzato sempre di più il rapporto di condivisione e collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, con la profusione di un grande impegno comune, stiamo riusciti anche ad aumentare la quantità ma soprattutto la qualità dell’illuminazione di strade e piazze, mantenendo lo stesso contributo economico dello scorso anno anche al netto di un aumento dei prezzari di circa il 25 per cento".

L’interruttore dell’illuminazione di Natale scatterà sabato, con iniziative ad hoc per l’accensione degli alberi di Natale di Camaiore, Lido e Capezzano. A tal proposito, l’amministrazione ringrazia i vari sponsor che con il loro sostegno, hanno contribuito all’allestimento delle varie attrazioni luminose. Oltre agli eventi e alle iniziative diffuse per festeggiare l’arrivo del Natale (il cui calendario sarà presentato a breve), l’amministrazione ripropone anche la giostra in piazza San Bernardino per i più piccoli, che lo scorso anno ha incassato un grande successo e molto apprezzamento da parte delle famiglie.