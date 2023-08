Cava Fornace "Pd poco coerente"

Il Comitato di Cava Fornace esprime "soddisfazione che dopo mesi di nostre martellanti insistenze anche Montignoso e Pietrasanta stanno inoltrando alla Regione richiesta di inchiesta pubblica". "Abbiamo chiesto ad esponenti del Pd di Pietrasanta – dicono i cittadini – che prima dell’inchiesta pubblica, prima di qualsiasi decisione, l’assessore regionale Monni assieme ai tecnici vengano a visitare oltre a Cava Fornace, il Lago di Porta, gli abitati di Renella a Montignoso e Montiscendi: non potrebbero non notare la vicinanza della discarica all’area del Lago di Porta, la presenza di fonti d’acqua ai piedi della discarica, la prossimità di centri abitati residenziali, così come di un polo artigianale e agroalimentare. Il sindaco Giovannetti in consiglio ha sottolineato come il Pd sia contrario alla discarica mentre in altri luoghi non sembrerebbe così. Tra i vertici attuali di Alia, proprietario del sito e controllante del gestore Paa, siede un ex consigliere regionale del Pd che nel 2017 votò la mozione passata all’unanimità sulla chiusura della discarica. Da anni evidenziamo come Lorenzetti, che per farsi eleggere ha promesso la chiusura di Cava Fornace, ha dichiarato in audizione al Ministero dell’Ambiente, che la discarica è una risorsa"