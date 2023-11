Cava Fornace, parte l’inchiesta. Il Comitato: "È solo una farsa"

Domani parte l’attesa inchiesta pubblica su Cava Fornace, ma la seduta (inizio alle 16) è preceduta da una forte protesta del Comitato cittadino anti-discarica, il quale definisce la procedura una "farsa". I motivi sono principalmente due: l’assenza di atti integrativi che la Regione aveva chiesto ai gestori della discarica (Programma ambiente Apuane) e la seduta da remoto che impedisce sia la presenza fisica dei comitati sia la possibilità di intervenire. In ballo c’è il provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) chiesto dai gestori per proseguire i conferimenti, fermi a 43 metri, fino a 98 metri. "Siamo stati i promotori e tra i primi a chiedere l’inchiesta – scrive il Comitato – ma ci domandiamo come possa svolgersi prima che i gestori forniscano la documentazione richiesta sulla stabilità del versante di discarica, la presenza di valori di triclorometano e solfati superiori ai limiti e sulla rete di drenaggio delle acque meteoriche e del percolato, oggetto di eventuali osservazioni. Inoltre rileviamo carenze in tema di partecipazione e trasparenza dato che l’audizione si svolgerà in un’aula virtuale con modalità a distanza tramite collegamento da remoto. Zittire i cittadini non ci pare un buon inizio: va data a tutti la possibilità di partecipare in presenza e di contribuire alla definizione del futuro del nostro territorio".

d.m.