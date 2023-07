Cava Fornace Iter ampliamento: Comitato chiede 'no' a Pietrasanta e Montignoso

In attesa del consiglio comunale di venerdì, con l’assise che chiederà alla Regione di istituire un’inchiesta pubblica su Cava Fornace dopo l’avvio dell’iter finalizzato a portare i conferimenti fino a 98 metri, il Comitato cittadino contro la discarica plaude all’analoga richiesta del consigliere Pd Nicola Conti e rivolge un invito ai comuni di Pietrasanta e Montignoso. "Apprezziamo che il Pd, in minoranza a Pietrasanta, appoggerà il sindaco Giovannetti e il Comune nella richiesta di inchiesta pubblica – scrivono – strumento fondamentale per garantire l’effettiva informazione e partecipazione di cittadini, associazioni e operatori. Ma il boccino è in mano ai due comuni, che devono compiere un passo ulteriore: rilasciare parere negativo, in sede di conferenza dei servizi, alla richiesta di nuove autorizzazioni fatta dai gestori del sito".