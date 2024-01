Cava Fornace, il comitato si scaglia contro il Pd: "Vuole la discarica"

Chiudere Cava Fornace e bonificare il sito. La richiesta perentoria arriva dal Comitato cittadino anti-discarica (nella foto), deluso dalla recente inchiesta pubblica. Non solo perché si è svolta senza poter visionare il progetto di aumento dei conferimenti fino a 98 metri (ai gestori sono stati concessi tempi più lunghi della stessa inchiesta), ma anche per le parole della responsabile ambiente del Pd regionale Cristina Giachi. "Ci ha confessato – scrivono – che la discarica è propedeutica al piano di economia circolare regionale, ossia il piano rifiuti, e quindi non potrà essere chiusa. Significa che per la Regione è più facile riempire un sito non idoneo, definito ’insalubre’, con conseguenze su salute e ambiente, anziché cercare soluzioni alternative. Va chiusa prima che sia troppo tardi". Interviene anche il Movimento 5 Stelle della Versilia: "Arpat ha rilevato, nei pozzi, metalli pesanti oltre le soglie consentite. I sindaci, responsabili della salute pubblica, invochino la chiusura".