Cava Fornace, attenzione alta: "La discarica va chiusa"

A maggio ricorrerà il primo anniversario del disastro avvenuto a Cava Fornace con il crollo di una parete dentro la discarica e la fuoriuscita di percolato e metalli pesanti sia lungo l’Aurelia che nel dirimpettaio Lago di Porta. L’attenzione resta sempre alta, come dimostra il nuovo intervento dell’onorevole della Lega Elisa Montemagni (nella foto) rivolto a tutti gli enti interessati. "Chiediamo che il sito venga chiuso e messo in sicurezza – scrive – così come auspicato dai sindaci dei comuni limitrofi e dai cittadini che si sono rivolti a noi. Stiamo continuando a monitorare la vicenda e abbiamo chiesto di essere messi a conoscenza degli aggiornamenti sulla discarica e le possibili implicazioni ambientali. Sappiamo che in merito alla contaminazione per la fuoriuscita di percolato non è aggiornato lo strumento della Regione per la ‘Banca dati dei siti interessanti da procedimento di bonifica’. Ma il Ministero dell’ambiente ha chiesto a Regione, prefetture di Massa Carrara e Lucca, comuni di Pietrasanta, Montignoso e Forte dei Marmi, Arpat, Asl, Consorzio di bonifica e Gaia di fornire ulteriori informazioni su eventuali danni o minacce di danno ambientale. Continueremo a tenere monitorata la vicenda e a pretendere massima chiarezza. Ed è doveroso che la Regione si attivi in linea con quanto votato dal consiglio regionale negli anni su richiesta mia e di tutta la Lega".